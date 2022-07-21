Поклонники Шатунова обратились с неожиданной просьбой к Тарзану

Фанаты музыканта Юрия Шатунова обратились с неожиданной просьбой к культуристу и бодибилдеру Тарзану, мужу знаменитой певицы Наташи Королевой.

Они попросили его нарисовать портрет Юрия Шатунова к сороковинам. Памятная дата будет 1 августа. Сам муж Наташи Королевой на просьбу поклонников пока не ответил, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Его прах захоронили на Троекуровском кладбище столицы. Фанаты до сих пор приходят к погосту, чтобы почтить память своего кумира.

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Заметим, что здоровье Юрия Шатунова серьезно подкосили суды с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным за творческое наследие музыкальной команды.