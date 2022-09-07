Поклонники принцессы Дианы больше не могут посещать ее могилу

Многочисленные фанаты принцессы Дианы, желающие возложить цветы и отдать дань памяти леди Ди в семейном поместье Спенсеров в Нортгемптоншире, больше не смогут этого сделать.
Как сообщается на сайте поместья Элторп, нынешний сезон для посещений закончился. Ворота поместья теперь будут закрыты и гости смогут лишь полюбоваться им снаружи, не приближаясь к усыпальнице принцессы Уэльской.
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«Мы с нетерпением ждем встречи с вами летом 2023 года», — сообщает сайт Althorp Estate.
В поместье Элторп постоянно проживает семья брата Дианы — Чарльза Спенсера. Он получил это место в наследство от их отца Джона, скончавшегося в 1992 году.