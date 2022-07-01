Поклонники покойного Юрия Шатунова устроили автопробег его памяти

В эту пятницу, первого июля, исполнилось девять дней со дня смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

Вокалиста, который был невероятно популярен в конце восьмидесятых – начале девяностых годов прошлого века, и по сей день любят и помнят поклонники во всех городах бывшего Советского Союза.

Так, в Казахстане на девятый день после смерти Юрия Шатунова прошел автопробег. Видео, запечатлевшее фрагменты мероприятия, появилось в официальном телеграм-канале Юрия Шатунова.

На кадрах видно и слышно, как под песни Юрия Шатунова по городу движутся автомобили, оклеенные плакатами с изображением солиста «Ласкового мая».