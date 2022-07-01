Поклонники покойного Юрия Шатунова устроили автопробег его памяти

В эту пятницу, первого июля, исполнилось девять дней со дня смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.
Вокалиста, который был невероятно популярен в конце восьмидесятых – начале девяностых годов прошлого века, и по сей день любят и помнят поклонники во всех городах бывшего Советского Союза.
Так, в Казахстане на девятый день после смерти Юрия Шатунова прошел автопробег. Видео, запечатлевшее фрагменты мероприятия, появилось в официальном телеграм-канале Юрия Шатунова.
На кадрах видно и слышно, как под песни Юрия Шатунова по городу движутся автомобили, оклеенные плакатами с изображением солиста «Ласкового мая».
«Автопробег в честь легенды. Твои песни всегда будут в наших сердцах», — говорится под видео.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».