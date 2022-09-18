Поклонники подали в суд на Ким Кардашьян и потребовали от нее 40 млн долларов

Люди сообщают, что Ким Кардашьян в паре с возлюбленным сестры Кортни Скоттом Дисиком организовала два года назад в своих соцсетях лотерею, объявив в качестве главного приза денежное вознаграждение в 100 тысяч долларов, а также два билета первым классом до Лос-Анджелеса и трехдневное проживание в Беверли Хиллс и шоппинг.

По окончании лотереи были объявлены победители, но поклонников смутило то, что после этого у них страницы были переведены в приватный режим. А участников розыгрыша завалили рекламой.

Истцы полагают, что победители могли быть подставными, а цель мероприятия заключалась в сборе адресов пользователей для последующих рекламных рассылок.

Ответчиками в иске указаны Ким Кардашьян и Скотт Дисик, а также австралийская компания Curated, которая курировала технические вопросы лотереи. В случае проигрыша в суде знаменитости обязаны будут выплатить по 20 миллионов долларов с каждого.

Они пока не прокомментировали случившееся, но представители Curated заявили, что все победители лотереи были настоящими и готовы подтвердить это документально.

Источник: tmz.com.