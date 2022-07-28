Поклонники Ани Лорак через суд возвращают деньги за отмененные концерты

Украинская певица Ани Лорак совсем пропала с радаров. После известных мировых событий артистка отменила все свои концерты и не выходит в социальные сети.
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Однако люди, купившие билеты на ее концерт, возвращают кровно заработанные с большим трудом. Так, например, в Нижнем Тагиле поклоннику певицы пришлось обратиться в суд, чтобы организаторы ему вернули деньги.
«В связи с отказом организатора удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке территориальным отделом управления Роспотребнадзора было принято решение о подаче искового заявления в мировой суд для защиты прав потребителя», — заявили в правоохранительных органах изданию Uralinform.