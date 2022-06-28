Поклонникам Шатунова запретили приближаться к его могиле

В Москве завершилась трехдневная церемония прощания с бывшим солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. Артиста кремировали, а часть праха захоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Другую часть останков звезды семья отвезет в Германию и развеет над Боденским озером, где певец любил рыбачить.
Во вторник, 28 июня, в день похорон с утра место захоронения оцепила охрана и никого не пускала близко. По словам охранников, так пожелали родные звезды.
«Желание родственников нужно уважать», — сообщил один из мужчин.
Все желающие смогут пройти к могиле музыканта уже в среду, 29 июня.
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