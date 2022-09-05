Поклонник Шуфутинского умер 3 сентября на его концерте

3 сентября обернулся трагедией для поклонника Михаила Шуфутинского. В этот день шансонье организовал концерт в Кремле под названием «Третье сентября, или 30 лет спустя».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Мужчина 64 лет заранее купил для себя и жены билет, но так и не попал на представление.

Уже у входа он почувствовал себя плохо, сообщает КП. Врачи, которые дежурили в Кремлевском дворце, достаточно оперативно прибыли на помощь, но спасти поклонника Шуфутинского не удалось, он умер.

По предварительным данным, у него были проблемы с сердцем, оторвался тромб.