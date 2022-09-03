«Поклонник моего творчества»: Шаман ответил Гудкову на его пародию «Я узкий»

Шоумен Александр Гудков на днях опубликовал пародийный клип на песню Шамана «Я русский», назвав ее «Я узкий». В ответ на юмориста посыпались как критика и проклятия, так и восторги.

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Посмотрел пародию и сам Шаман, в миру Ярослав Дронов. Артист не стал критиковать клип, сочтя его признанием своего таланта. Он уверен, что Гудков – его поклонник.