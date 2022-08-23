Поклонник Дарьи Дугиной на прощании потерял сознание

В Москве проходит прощание с журналисткой Дарьей Дугиной. Предположительно, украинские спецслужбы взорвали машину девушки, когда та возвращалась с работы домой. Дарья погибла на месте.

Желающих положить цветы к гробу Дарьи — сотни. На улице образовалась большая очередь, в Москве жара, почти 30 градусов. Из-за теплового удара один из пришедших потерял сознание. Народ помог ему с водой.

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На церемонии дежурит «скорая». Сейчас пострадавшему оказывают помощь.