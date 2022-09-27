Поклонница Энрике Иглесиаса пылко поцеловала его в губы на глазах у собственного мужа

Энрике Иглесиас вляпался в скандал из-за страстного поцелуя с поклонницей. Девушка повисла на шее у испанского певца, получив, так сказать, доступ к телу. Ощупав музыканта, фанатка рискнула поцеловать его в губы. Энрике не отпрянул и даже притянул девушку потеснее, ответив на ее поцелуй. Самое интересное, что за всем этим наблюдал муж любвеобильной поклонницы испанского певца.

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Сама фанатка позже призналась, что побывала на вершине блаженства, дав понять, что и мечтать не могла о поцелуе с Энрике Иглесиасом. Похоже, что чувства мужа в то мгновение девушку совершенно не заботили, как и то, что дома певца ждет Анна Курникова.

По материалам sportkp.ru