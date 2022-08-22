Покинувший Россию Гребенщиков выставил свою квартиру в аренду: цена – 80 тысяч рублей в месяц

Судя по всему, лидер коллектива «Аквариум» все-таки планирует вернуться в Россию, хоть и не скоро.

В объявлении о сдаче квартиры написано, что она имеет 130 квадратных метров, недавно в ней сделан ремонт, располагается на пятом этаже. Имеет большую кухню, просторную ванную комнату с гидромассажем, три комнаты и балкон.

Просит Борис Гребенщиков 80 тысяч рублей в месяц, как пишет КП, для таких характеристик это вполне приемлемо.