Покинувшего Россию Максима Галкина вычеркнули из списка врагов Украины

Телеведущий Максим Галкин, сбежав из России в Израиль, не раз высказался против действий России на Украине. Также шоумен признавался, что регулярно выделяет средства в поддержку Незалежной. Старания мужа Пугачевой не прошли даром — его исключили из списка Минкульта Украины, в который вписаны представляющие угрозу национальной безопасности государства.

Попал Галкин в стоп-лист осенью 2021 года. Перечисленных в нем артистов и деятелей не впускают на территорию Незалежной. Однако теперь Максим Галкин может в любой момент посетить эту страну.