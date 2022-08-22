Покинули Юрмалу: Аллу Пугачеву видели в другом городе в сопровождении Лаймы Вайкуле

Известная певица Алла Пугачева накануне вышла в свет без мужа, но зато со своей давней подругой Лаймой Вайкуле.

Две роскошные дамы побывали на премьере фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» в столице Латвии Риге.

Алла Пугачева для выхода в свет выбрала неброское, но стильное облачение. Примадонна нарядилась в черное платье с капюшоном, надев его на голову. Образ Алла Пугачева дополнила серебристыми мюли со скошенным каблуком и сумочкой кросс-боди им в тон.

Лайма Вайкуле не поддержала выбор подруги и оделась гораздо ярче. Она выбрала брючный костюм свободного кроя в оттенке молочного шоколада.