Похудевшая Саша Черно в лавандовом платье с открытыми плечами щегольнула на свадьбе Жени Ромашова и Насти Бигриной

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно долго выбирала наряд на свадьбу Евгения Ромашова и Насти Бигриной, которая состоялась накануне.
Выбор Саша Черно сделала правильный. На торжестве она предстала в роскошном наряде модного лавандового оттенка с открытыми плечами.
За последнее время Саша Черно избавилась от почти 60 килограммов лишнего веса, так что выглядела она на празднике Ромашова и Бигриной сногсшибательно.
В микроблоге Саша Черно поделилась снимком с торжества, на котором предстала в компании мужа Иосифа Оганесяна и новобрачных. Комплименты от поклонников на этот раз получила не невеста.
«Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала», - написала под фото Саша Черно.
Саша Черно и Иосиф Оганесян с Ромашовым и Бигриной. Фото: соцсети
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«Ну, клевые такие», «Тащусь от Саши! Какая молодец, хорошо похудела», «Саша, ты офигенно выглядишь. Такую работу над собой провела», «Саша просто красотка, только вперед за новыми достижениями», - высказались в Сети.