Похудевшая Саша Черно в лавандовом платье с открытыми плечами щегольнула на свадьбе Жени Ромашова и Насти Бигриной

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно долго выбирала наряд на свадьбу Евгения Ромашова и Насти Бигриной, которая состоялась накануне.

Выбор Саша Черно сделала правильный. На торжестве она предстала в роскошном наряде модного лавандового оттенка с открытыми плечами.

За последнее время Саша Черно избавилась от почти 60 килограммов лишнего веса, так что выглядела она на празднике Ромашова и Бигриной сногсшибательно.

В микроблоге Саша Черно поделилась снимком с торжества, на котором предстала в компании мужа Иосифа Оганесяна и новобрачных. Комплименты от поклонников на этот раз получила не невеста.