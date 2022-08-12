Похудевшая Саша Черно из «Дома-2» вернулась к коротким волосам: как она выглядит сейчас

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно всю эту пятницу провела в салоне красоты. Там она избавлялась от наращенных волос.
Саша Черно показала, как выглядит с коротенькими волосами. Правда, она тут же предупредила, что это — промежуточный результат.
Кадрами из салона она поделилась в микроблоге. На них Саша Черно предстала в необычном виде.
«Так, ну что, волосья мы сняли. Так примерно сейчас выглядит моя стрижка. Но объема, конечно же, мало. Как-нибудь я сделаю себе каре, донаращу их. Но не сейчас, мне нравятся длинные. Сейчас найдутся люди, которым нравится и так», — поделилась Саша Черно.
Саша Черно с короткими волосами. Фото: соцсети
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Напомним, Саша Черно уже несколько месяцев придерживается правильного питания и избавляется от лишних килограммов. Ей удалось сбросить уже порядка шестидесяти килограммов.