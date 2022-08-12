Похудевшая Саша Черно из «Дома-2» вернулась к коротким волосам: как она выглядит сейчас

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно всю эту пятницу провела в салоне красоты. Там она избавлялась от наращенных волос.

Саша Черно показала, как выглядит с коротенькими волосами. Правда, она тут же предупредила, что это — промежуточный результат.

Кадрами из салона она поделилась в микроблоге. На них Саша Черно предстала в необычном виде.