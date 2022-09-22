Похудевшая Маргарита Симоньян рассказала о «лучшей в мире диете»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила пользователям соцсети, заметившим, что она в последнее время изменилась и очень хорошо выглядит.

«Похудела, девочки, просто похудела. После третьих родов сразу села на лучшую в мире диету — «не жрать» называется. Попробуйте», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Подписчицы оценили юмор журналистки, но признались, что унять аппетит бывает очень трудно, особенно если жизнь — это постоянный стресс.

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