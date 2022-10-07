«Похудеть на 10 килограммов! Обязательно»: Настя Ивлеева поставила себе новую задачу

7 октября популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая в эти дни снимает шоу в Таиланде, неожиданно отвлеклась от рассказов о своих веселых похождениях за границей и заявила, что собралась худеть.

31-летняя звезда опубликовала в социальной сети фото своего овощного обеда и написала, что срочно садится на диету. А затем выложила видео, на котором весьма эмоционально поставила себе амбициозную задачу.

«Так, я купила себе блокнот, чтобы записывать самые важные дела и планы на жизнь! – рассказала Анастасия, щедро добавляя в речь нецензурные слова. – Вот такой блокнотик, вот так мы его кладем, сюда вот сейчас берем и пишем ручкой: «Похудеть на десять килограммов! Обязательно».

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