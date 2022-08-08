«Похожи улыбками»: певица Глюкоза впервые за долгое время показала родного отца

Известная певица Глюкоза на заре своей творческой деятельности рассказывала, что у нее сложные отношения с родителями.
Но, судя по всему, трения со старшим поколением были связаны с взрослением будущей звезды. Сейчас Глюкоза явно дает понять, что конфликтов у нее с родителями нет.
В микроблоге она даже показала впервые за долгое время совместное фото с отцом.
В кадре папа и его звездная дочка широко улыбаются, демонстрируя всем свои красивые зубы.
«Папуля. Мы похожи? Многие говорят, что похожи улыбками. Кстати, один из самых часто задаваемых вопросов, свои ли у меня зубы. Свои, родные, потому что берегу и чуть что сразу лечу в кабинет», — поделилась с поклонниками певица Глюкоза.
Певица Глюкоза и ее отец. Фото: соцсети
Подписчики певицы на ее вопрос ответили утвердительно. Они нашли, что Глюкоза — копия своего папы.
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«Папина ксерокопия», «Какие вы чудесные. Папа и дочка. Красивые, счастливые. Наташа, ты прелесть», «Видно, что у вас один стоматолог», «Да, Наташа, вы очень похожи на отца, значит, счастливая, так говорят обычно», — высказались в Сети.