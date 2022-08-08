«Похожи улыбками»: певица Глюкоза впервые за долгое время показала родного отца

Известная певица Глюкоза на заре своей творческой деятельности рассказывала, что у нее сложные отношения с родителями.

Но, судя по всему, трения со старшим поколением были связаны с взрослением будущей звезды. Сейчас Глюкоза явно дает понять, что конфликтов у нее с родителями нет.

В микроблоге она даже показала впервые за долгое время совместное фото с отцом.

В кадре папа и его звездная дочка широко улыбаются, демонстрируя всем свои красивые зубы.