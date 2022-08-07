«Похожи! Особенно эти штуки под глазами!»: Рудова показала свою маму – простую женщину

Валентина Павловна всю жизнь проработала инженером.
Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: Global Look Press.

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова не относится к тем, кому дорогу к успеху выстелили знаменитые или богатые родственники.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ее мама Валентина всю жизнь проработала инженером, а папа Александр занимался бизнесом. Позже родители развелись.

В личном блоге Наталья Рудова показала, как выглядит ее мама сейчас, запечатлевшись с ней в поезде. При этом лица родственниц украшали цветные патчи.

Наталья Рудова с мамой. Фото: соцсети

«Похожи! Особенно эти штуки под глазами!», «Красавицы какие», «Очень милое фото», - прокомментировали фолловеры.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  