«Похожи! Особенно эти штуки под глазами!»: Рудова показала свою маму – простую женщину

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова не относится к тем, кому дорогу к успеху выстелили знаменитые или богатые родственники.

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Ее мама Валентина всю жизнь проработала инженером, а папа Александр занимался бизнесом. Позже родители развелись.

В личном блоге Наталья Рудова показала, как выглядит ее мама сейчас, запечатлевшись с ней в поезде. При этом лица родственниц украшали цветные патчи.