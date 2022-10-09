Похожи на своих отцов: Алена Рапунцель из «Дома-2» показала двух подросших сыновей от разных мужчин

Алена Рапунцель поделилась семейным кадром, на котором предстала вместе с наследниками.
Алена Рапунцель

Алена Рапунцель. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель одна растит двоих сыновей. Старшего, Богдана, она родила от отношений с Ильей Яббаровым, а младшего, Святослава, - от мужа Ильи Семина. С ним Алена Рапунцель рассталась и готовиться развестись.

В микроблоге Алена Рапунцель поделилась снимком своего семейства, представ на фото с трехлетним Богданом и Святославом, которому на днях исполнится семь месяцев.

Под фото Алена Рапунцель посетовала, что ни один из сыновей на нее не похож. Мальчики - копии своих пап. Так что, Алена надеется когда-нибудь родить еще девочку. Может, она унаследует внешность мамы.

Алена Рапунцель с сыновьями. Фото: соцсети

«Иногда смотрю на эту картину и думаю… для «уравновешивания сил» в эту компашку не хватает еще одной девчонки. Может, хоть она будет на меня похожа? Но потом думаю еще раз и понимаю: да и так пока норм», - написала Алена Рапунцель под фото.

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