Похожи на своих отцов: Алена Рапунцель из «Дома-2» показала двух подросших сыновей от разных мужчин

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель одна растит двоих сыновей. Старшего, Богдана, она родила от отношений с Ильей Яббаровым, а младшего, Святослава, - от мужа Ильи Семина. С ним Алена Рапунцель рассталась и готовиться развестись.
В микроблоге Алена Рапунцель поделилась снимком своего семейства, представ на фото с трехлетним Богданом и Святославом, которому на днях исполнится семь месяцев.
Под фото Алена Рапунцель посетовала, что ни один из сыновей на нее не похож. Мальчики - копии своих пап. Так что, Алена надеется когда-нибудь родить еще девочку. Может, она унаследует внешность мамы.
Алена Рапунцель с сыновьями. Фото: соцсети
«Иногда смотрю на эту картину и думаю… для «уравновешивания сил» в эту компашку не хватает еще одной девчонки. Может, хоть она будет на меня похожа? Но потом думаю еще раз и понимаю: да и так пока норм», - написала Алена Рапунцель под фото.
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