Похожи на своих отцов: Алена Рапунцель из «Дома-2» показала двух подросших сыновей от разных мужчин

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель одна растит двоих сыновей. Старшего, Богдана, она родила от отношений с Ильей Яббаровым, а младшего, Святослава, - от мужа Ильи Семина. С ним Алена Рапунцель рассталась и готовиться развестись.

В микроблоге Алена Рапунцель поделилась снимком своего семейства, представ на фото с трехлетним Богданом и Святославом, которому на днях исполнится семь месяцев.