«Похоже, разгоряченная»: Бузова без макияжа в спортивном костюме устроила странные танцы на улице в Сочи

Недавно Ольга отдохнула в Турции, а потом решила отправиться в Сочи. Она делилась пляжными фото, поэтому поклонники решили, что артистка устроила себе еще один отпуск. Но накануне она призналась, что купила дом на курорте. Бузова отметила это событие в ресторане. По некоторым данным, она потратила около 35 миллионов на новое жилье.

А вот 15 сентября в Сети появилось видео, на котором она предстала в спортивном костюме и без макияжа. Ольга устроила танцы прямо у дверей заведения, где стоял скрипач. Она активно двигалась под музыку.