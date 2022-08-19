Похожа на маму: певица Монеточка показала крупным планом лицо новорожденной дочери

Певица Лиза Монеточка не стала интриговать, как это любят делать подавляющее большинство молодых звездных мамочек.
Вокалистка уже на третий день появления дочери на свет предъявила ее крупным планом, показав лицо малышки.
В микроблоге Лиза Монеточка разместила фото новорожденной наследницы.
«Сущность в виде гномика», — подписала кадр с участием дочери Лиза Монеточка.
Посмотрев на девочку, поклонники в один голос заявили, что она — копия своей мамы.
Новорожденная дочь Лизы Монеточки. Фото: соцсети
«Лиза, поздравляю! Пусть малыш будет самым счастливым!», «На маму похожа», «Как похожа», «Копеечка», — высказались в Сети.
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Напомним, певица Монеточка 17 августа сообщила, что стала мамой. Она подарила дочку своему мужу, продюсеру Виктору Исаеву.