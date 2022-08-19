Похожа на маму: певица Монеточка показала крупным планом лицо новорожденной дочери

Певица Лиза Монеточка не стала интриговать, как это любят делать подавляющее большинство молодых звездных мамочек.

Вокалистка уже на третий день появления дочери на свет предъявила ее крупным планом, показав лицо малышки.

В микроблоге Лиза Монеточка разместила фото новорожденной наследницы.