Похожа на героиню «Криминального чтива»: Утяшева показалась с черным каре и челкой

Ляйсан Утяшева всерьез задумалась о смене имиджа.
Ляйсан Утяшева.

Ляйсан Утяшева. Фото: Global Look Press

Ведущая, артистка и гимнастка Ляйсан Утяшева принадлежит к тому типу женщин, которые не боятся бьюти-экспериментов.

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Будучи восточной красавицей, она смело превратилась в блондинку, но теперь задумалась об очередной смене имиджа. В своем телеграме она показала, как выглядит в двух новых образах — с густой челкой и длинными темными волосами и с каре.

Подписчики Ляйсан Утяшевой в основном сошлись во мнении, что ей идет любой образ, а со стрижкой она напоминает героиню Умы Турман из «Криминального чтива».

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