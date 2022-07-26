Похожа на героиню «Криминального чтива»: Утяшева показалась с черным каре и челкой

Ведущая, артистка и гимнастка Ляйсан Утяшева принадлежит к тому типу женщин, которые не боятся бьюти-экспериментов.

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Будучи восточной красавицей, она смело превратилась в блондинку, но теперь задумалась об очередной смене имиджа. В своем телеграме она показала, как выглядит в двух новых образах — с густой челкой и длинными темными волосами и с каре.