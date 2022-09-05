Похож на отца: как выглядит 16-летний сын Шатунова (редкое фото в домашней обстановке)

Официальный аккаунт Юрия Шатунова в Telegram опубликовал редкий кадр сына умершего музыканта в домашней обстановке на фоне новогодней елки.

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В кадре Дэнниса обнимает его знаменитый отец, оба счастливы и лучезарно улыбаются.

«Дэннису Шатунову сегодня 16 лет. Наилучшие пожелания и поздравления! Семейное фото из архива. Январь 2022», — подписана фотография.

Фолловеры заметили, что Дэннис очень похож фигурой, губами и глазами на своего отца, парень также перенял от родителя манеру держаться.

К слову, этот кадр действительно является практически уникальным, поскольку Юрий Шатунов намеренно при жизни решил с женой Светланой, что они не будут вести соцсети и показывать детей публике.