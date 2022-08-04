Похорошела и помолодела: Паулина Андреева сменила имидж

Молодая жена Федора Бондарчука, актриса Паулина Андреева редко выходит в люди. Звезда занята воспитанием годовалого сынишки и изредка выходит на театральную сцену. С прошлого года она также пробует себя в новом русле – сценаристом. И на днях вошла в съемочную группу нового проекта своего мужа – сериал «Актрисы», сообщает сайт "Комсомольская правда".

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На площадке Паулина Андреева предстала с новой внешностью. Она отстригла челку и сделала каре, отчего стала выглядеть еще краше и моложе. По-видимому, так на нее влияет материнство.