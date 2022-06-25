Похороны в Москве: когда и где состоится прощание с Юрием Шатуновым

Весь шоу-бизнес, поклонники и друзья певца Юрия Шатунова скорбят и до сих пор не могут поверить в то, что солиста «Ласкового мая» больше нет. Он ушел из жизни в ночь на 23 июня, причиной смерти стал инфаркт миокарда. Друзья пытались спасти артиста, но получить медицинскую помощь он так и не успел.

Стало известно, что похоронят певца на Троекуровском кладбище. Публичное прощание с певцом пройдет 26 июня с 10 до 15 часов в траурном зале Троекуровского кладбища (ул.Рябиновая, вл.24). Артиста кремируют, а прах предадут земле, сообщает «Комсомольская правда».