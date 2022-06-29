«Похороните уже человека!»: Миро обратилась к родне Нарцисса, умершего еще 21 июня

Трагическая кончина Пьера Нарцисса приобрела еще более тяжелый характер из-за его родни, которая никак не может найти общий язык.

Уже в третий раз прощание с музыкантом переносится на более поздний срок, теперь уже на 30 июня — ровно в день отправки его тела на родину, в Камерун. Мама Пьера Нарцисса, опасаясь, что ее сына похоронят в России, переложила ответственность за него на посольство. А посольство в последний момент решило отложить этот момент.

Блогер Лена Миро, услышав об этом, взмолилась: «Нет, я прекрасно понимаю, что могут быть и конфликты родственников, всякое в жизни бывает. Но проявить уважение к ушедшему близкому — это важный моральный долг. Дорогие родственники, прекратите устраивать всякое-разное! Похороните уже человека, хватит ему лежать в морге!»

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Источник: ЖЖ блогера Лены Миро, «СтарХит».

Смотрите также