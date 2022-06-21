Походкой от бедра: Ирина Пегова устроила дефиле в лавандовом мини-платье, обнажив стройные ножки

Звезда театра и кино Ирина Пегова — воплощение женственности. Обладающая пышными формами актриса умеет их выгодно подчеркивать и обрамлять красивыми нарядами.
Каждый образ Ирины Пеговой продуман до мелочей. Она явно знает, как акцентировать то, что ей дала природа и драпировать не очень выгодные нюансы.
На этот раз Ирина Пегова сделала акцент на стройных ножках. Для поездки в Завидово Ирина Пегова облачилась в платье в романтичном стиле. Наряд длиною выше колена и модного лавандового оттенка открыл взору стройные ноги актрисы.
Чтобы выглядеть еще эффектнее и визуально удлинить ноги, Ирина Пегова надела босоножки на высоком каблуке.
Снимком в этом образе Ирина Пегова поделилась в микроблоге. В кадре она запечатлена на берегу Московского моря.
Ирина Пегова в лавандовом платье. Фото: соцсети
«Завидово! В прямом смысле слова zavidovo», — подписала кадр Ирина Пегова.
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