«Поход» Сергея Зверева в военкомат назвали издевательством

Поступок стилиста назвали неуместным.
Сергей Зверев. Фото: Global Look Press

Сергей Зверев. Фото: Global Look Press

Журналистка Алена Жигалова раскритиковала Сергея Зверева, который недавно пошутил над частичной мобилизацией. Отслуживший ранее в российской армии стилист надел королевскую мантию и под песню «Ради тебя» прошелся по шикарной лестнице.

  • «Как вы думаете, не сильно ли вызывающе я одет для военкомата???» - написал он в соцсетях.

По словам Жигаловой, поступок Зверева на данный момент - неуместный.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Это же просто издевательство!» - заявила она.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  