«Поход» Сергея Зверева в военкомат назвали издевательством

Журналистка Алена Жигалова раскритиковала Сергея Зверева, который недавно пошутил над частичной мобилизацией. Отслуживший ранее в российской армии стилист надел королевскую мантию и под песню «Ради тебя» прошелся по шикарной лестнице.

«Как вы думаете, не сильно ли вызывающе я одет для военкомата???» - написал он в соцсетях.

По словам Жигаловой, поступок Зверева на данный момент - неуместный.

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