«Показать пример нашим олигархам»: Барецкий рассекретил Шнурова

Несколько дней назад Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз. Молодая жена Ольга Абрамова родила музыканту четвертого ребенка.
Приятель Сергея, экс-музыкант «Ленинграда» Стас Барецкий подтвердил этот факт.
«Шнур родил ребенка, чтобы показать пример нашим олигархам. Они же все в панике сейчас: не знают, что делать. Олигархи боятся в одночасье обеднеть. А Шнуров, как знаменосец среди богатых людей, говорит: «Ребята, все нормально, ничего никуда не денется. Вместо долларов только теперь будем покупать юани!» Он показывает рождением ребенка, что не все потеряно», — рассказал Барецкий PROZVEZD.
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Напомним, впервые о беременности Абрамовой заявила Ксения Собчак. Малыш, пол которого пока держат в секрете, родился в одной из клиник Швейцарии.