«Показать пример нашим олигархам»: Барецкий рассекретил Шнурова

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, впервые о беременности Абрамовой заявила Ксения Собчак. Малыш, пол которого пока держат в секрете, родился в одной из клиник Швейцарии.