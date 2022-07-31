Показала запретное: невестка Орбакайте явилась на вечеринку без белья

Невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова выбрала для празднования собственной годовщины свадьбы с Никитой Пресняковым дерзкий наряд.

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Модель встретила гостей на даче Аллы Пугачевой в белом платье по фигуре будто бы изрезанном по всему периметру. В местах, где виднелось тело блондинки, белье не обнаруживалось. А оно явно должно было там быть.

Стоит отметить, то с такой роскошной фигурой смелый наряд смотрелся совсем не пошло - параметры позволяют.

Отметим, что Алена Краснова работает моделью и пока не обеспокоена мыслями о наследниках. При этом в браке с Никитой Пресняковым она состоит уже пять лет.