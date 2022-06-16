Показала всем: Клава Кока в дырявом топе продемонстрировала части тела, которые приличные люди прячут

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» Клава Кока, настоящее имя которой — Клавдия Высокова, старается привлекать к себе внимание не только творчеством. Звезда активно использует фэшн-индустрию для своих целей быть всегда в центре внимания, и у нее это хорошо получается. Как-то она даже заслужила похвалу Александра Васильева, выйдя в «правильном» наряде на красную дорожку.

Но и в повседневности Клава стремится блистать. Она показала свой аутифт, в котором отправилась в салон красоты, и сверкнула частью тела, которую обычно люди предпочитают прикрывать, — подмышками. Их она продемонстрировала намеренно, а помог ей в этом асимметричный топ с разрезами на тех самых местах.