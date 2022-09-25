Показала все прелести: Ольга Бузова в платье из мерцающих камней обнажила свои мощные бедра в ночном клубе

Ольга на этот раз приехала в Санкт-Петербург, где повидалась с мамой и папой. Но вечером 24 сентября она приехала в ночной клуб. Артистка впервые за долгое время выступила на публике.

Она облачилась в крохотное платье из мерцающих камней. Наряд едва прикрыл ее прелести. Бузова также показала пышную укладку и яркий макияж. Она выступила на публике, виляя мощными бедрами.

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