Показала все прелести: Ольга Бузова в платье из мерцающих камней обнажила свои мощные бедра в ночном клубе

Ольга Бузова уже много лет работает телеведущей. И хоть она покинула шоу «Дом-2», артистка продолжает оставаться одной из самых известных персон в стране. Она снимается в новых проектах и дает концерты. Звезда в последнее время особое внимание уделяет своей фигуре. Она старается вернуться в форму.
Примечательно, что Ольга недавно снялась с моделями для телевизионного шоу. Она показала, как нужно дефилировать и позировать прямо на аэродроме. А также артистка отметилась в Большом театре, где продемонстрировала элегантный наряд с жакетом. Однако все чаще она носит смелые образы.
Ольга на этот раз приехала в Санкт-Петербург, где повидалась с мамой и папой. Но вечером 24 сентября она приехала в ночной клуб. Артистка впервые за долгое время выступила на публике.
Она облачилась в крохотное платье из мерцающих камней. Наряд едва прикрыл ее прелести. Бузова также показала пышную укладку и яркий макияж. Она выступила на публике, виляя мощными бедрами.
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Поклонники восхитились выступлением звезды. Многие осыпали ее комплиментами. Ольга не стала скрывать свои формы.
«Ну что за наряд! Это красиво», «Ох, какая фигурка», «Тут все гармонично», «Оля, а может нужна юбка?», «Выглядишь очень смело», «Ну фигурка прям прелесть», «Очень откровенно! Наряд прям голливудский», — стали писать пользователи Сети.