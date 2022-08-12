Показала все, что не надо: Ольга Рапунцель в белом купальнике со шнуровкой засветила расплывшуюся фигуру

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель — мама двух очаровательных дочек Василисы и Софии. Когда-то Ольга Рапунцель была стройна и обладала параметрами модели.
Но две беременности и роды знатно подпортили ее фигуру. Набрав лишние килограммы за вторую беременность, Ольга Рапунцель так и не смогла избавиться от части из них. Ее младшей дочери Софии уже пошел третий год, а Ольга выглядит так, словно недавно родила.
Рапунцель не раз анонсировала начало процесса похудения, но, вероятно, он дается ей слишком сложно.
Показав в микроблоге фото в купальнике, Ольга Рапунцель продемонстрировала, что остается обладательницей пышных форм.
Вместе с дочками Василисой и Софией Ольга Рапунцель предстала у бассейна. Она облачилась в белый купальник на шнуровке по бокам, который подчеркнул нюансы ее расплывшейся фигуры. У Ольги выпирающий животик, пышные бедра и при этом довольно скромная грудь.
Ольга Рапунцель в купальнике и две ее дочери. Фото: соцсети
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«Отдыхать хорошо. Это видно по нам. Мои девчонки были самые счастливые на свете, когда они увидели этот бассейн, эмоции просто зашкаливали. Мы плавали часами, мы делали, что хотели: спали в отеле, ели, гуляли, любовались красивыми видами», — написала Ольга Рапунцель под фото.