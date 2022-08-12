Показала все, что не надо: Ольга Рапунцель в белом купальнике со шнуровкой засветила расплывшуюся фигуру

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель — мама двух очаровательных дочек Василисы и Софии. Когда-то Ольга Рапунцель была стройна и обладала параметрами модели.

Но две беременности и роды знатно подпортили ее фигуру. Набрав лишние килограммы за вторую беременность, Ольга Рапунцель так и не смогла избавиться от части из них. Ее младшей дочери Софии уже пошел третий год, а Ольга выглядит так, словно недавно родила.

Рапунцель не раз анонсировала начало процесса похудения, но, вероятно, он дается ей слишком сложно.

Показав в микроблоге фото в купальнике, Ольга Рапунцель продемонстрировала, что остается обладательницей пышных форм.