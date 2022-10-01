Показала свои прелести: Ирина Шейк в алом корсете и микрокороткой юбке свела с ума поклонников

На этот раз Ирина также съездила в Лондон, где прошел последний показ Риккардо Тиши, который потом покинул пост креативного директора Burberry. Модель там повстречала бывшего мужа Ким Кардашьян. Она повеселилась с Канье Уэстом на вечеринке.

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