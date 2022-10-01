Показала свои прелести: Ирина Шейк в алом корсете и микрокороткой юбке свела с ума поклонников

Ирина Шейк уже давно стала топ-моделью мирового уровня. Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. Не так давно Ирина стала снова появляться на публике с экс-бойфрендом Брэдли Купером. В свои 36 лет она остается одной из самых востребованных моделей. Недавно российская красавица произвела фурор на Неделе моды в Милане.
На этот раз Ирина также съездила в Лондон, где прошел последний показ Риккардо Тиши, который потом покинул пост креативного директора Burberry. Модель там повстречала бывшего мужа Ким Кардашьян. Она повеселилась с Канье Уэстом на вечеринке.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз Ирина поделилась кадрами со съемок рекламного проекта для Вивьен Вествуд. Она предстала в алом корсете и очень короткой мини-юбке с потертостями. Лук дополнили тренч и жемчужный чокер. Она также была в необычных сапогах. От макияжа Шейк отказалась, а волосы собралась в небрежный пучок.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Соблазнительный ансамбль подчеркнул ее точеную фигуру. Ирина блеснула округлым бюстом и плоским животом. Она свела с ума поклонников. Многие признались, что модель их впечатлила тем, в какой находится форме. «Красота спасет мир», «Вот это леди!», «Я просто в восторге от этой фигуры», «Как это соблазнительно», «Вау, какая», — стали писать подписчики.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды