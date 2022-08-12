«Показала со сцены»: Май Абрикосов объяснил умение Бузовой раздвигать ноги на публике

Экс-ведущая «Дома-2», певица Ольга Бузова отправилась в тур по Краснодарскому краю. На одном из концертов артистка так разошлась, что во время танца перегнула и начала демонстрировать свою промежность в огромных трусах. Это увидели не только зрители в первых рядах, но и пользователи в Сети, так как кадры очень быстро разошлись в Интернете.
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Бывший коллега Бузовой по «Дому-2» первого созыва Май Абрикосов не оставил незамеченным сей опус. В своем микроблоге мужчина уделил внимание певице и ее поступку, найдя ему объяснение.
«На одном из своих концертов Ольга Бузова показала со сцены не только задницу, но и промежность. Поговорка гласит: «Жизнь заставит, и не так раскорячишься», - вспомнил народную мудрость экс-сосед Бузовой по лобному месту.
Ольга Бузова. Фото: соцсети