Показала лучшее: Нетребко в сверкающем купальнике с золотистым парео игриво сверкнула пышным декольте

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что работа отнимает у нее большую часть времени. Артистка живет в Вене, но постоянно гастролирует.
Однако в этом году с ней перестали работать некоторые театры, поэтому у нее появилось время на отдых. Она уже ездила в отпуск в Египет весной, но теперь решила устроить еще одни каникулы.
Анна в июле была в Италии. Она приехала туда на гастроли и больше месяца давала концерты. Певица также успевала гулять с сыном Тьяго. Она славится своим чувством стиля, поэтому старается каждый раз до мелочей продумывать свои образы. Артистка без стеснения носит шорты, короткие платья и струящиеся балахоны.
На днях Нетребко приехала в Турцию. Она наслаждается отдыхом со своей семьей. Накануне певица гуляла с мужем Юсифом Эйвазовым.
А вот 18 августа она устроила пляжную фотосессию. Певица облачилась в мерцающий купальник с пайетками и золотистое парео. Она грациозно позировала на побережье, сверкнув пышным бюстом.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна в 50 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая богиня», «А это законно?», «Вы словно с подиума сошли», «Хороша, наша дива», «Ну что за идеальные ножки», «Все при ней», «Так и дара речи можно лишить», «Красотища какая», «Модничаете», — стали писать подписчики.