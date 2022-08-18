Показала лучшее: Нетребко в сверкающем купальнике с золотистым парео игриво сверкнула пышным декольте

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что работа отнимает у нее большую часть времени. Артистка живет в Вене, но постоянно гастролирует.

Однако в этом году с ней перестали работать некоторые театры, поэтому у нее появилось время на отдых. Она уже ездила в отпуск в Египет весной, но теперь решила устроить еще одни каникулы.