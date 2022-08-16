«Показала, какой я дурак»: 20-летней девушке удалось перевоспитать Курбана Омарова

Курбан Омаров рассказал о своих недавних отношениях, случившихся после его развода с Ксенией Бородиной. Новой возлюбленной 41-летнего бизнесмена стала девушка на двадцать лет младше него. Но, несмотря на разницу в возрасте, молодая красавица смогла преподать взрослому мужчине несколько уроков.

«Она мне показала, какой я дурак, когда я кричу. Она никогда в жизни не разговаривала громко. То есть я залетаю, «взрываюсь», а она спокойно разговаривает… Меня это бесит, я еще сильнее «взрываюсь», а она так отходит, спокойно разговаривает и уходит. И я думаю: «Блин, какой я дурак… Че я ору? Чего я добился?» И я перестал кричать, перестал резко разговаривать», — поделился Омаров в интервью психологу Юлии Никас.

«А она никогда резко не разговаривала. Я говорю: «Почему?» Она говорит: «Это унижение для меня самой. Я не хочу так». И она — молодая девочка — показала мне, как это должно быть. Я реально многому у нее научился. Если раньше я пылил, вскрикивал, то сейчас я понимаю, что это вообще ничего не решает. Она меня вот так осаживала. И она выигрывала каждый раз спор молча. Разговаривая шепотом, когда я кричу».