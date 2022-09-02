Показала, чем природа наградила: Валя Карнавал задрала майку и приспустила штаны

Певица снялась на камеру, чтобы похвастаться фигурой.
Валя Карнавал

Валя Карнавал. Фото: соцсети

20-летняя звезда TikTok, певица Валя Карнавал готовится к свадьбе со своим бойфрендом Сашей Стоуном. В свой особенный день звезда хочет сиять ярче и поразить всех собой, поэтому стала посещать спортзал и похудела.

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Процесс своего похудения Карнавал регулярно постила в микроблогах. А на этот раз звезда показала результаты. Она похвасталась осиной талией, задрав майку и приспустив штаны. Но и природа постаралась, наградив девушку внушительным бюстом, длинной шеей и миловидным личиком.

Валя Карнавал. Фото: соцсети

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