Пока жена отдувается в России: Галкин похвастался, как развлекается на яхте в Австралии

Алла Пугачева неожиданно для многих объявилась в Москве. Певица заявила, что уже давно вернулась в Россию, поскольку отпуск закончился, она подлечилась и детей пора отдавать в школу.

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А ее муж Максим Галкин при этом продолжил свои большие гастроли по зарубежью. Вернется ли он домой, пока не понятно.

Сейчас многие фолловеры удивляются поступку Максима Галкина, который отправил свою супругу отдуваться за двоих. В тот момент, когда Аллу Пугачеву одолевают журналисты вопросами, в личном блоге он выставил весьма беззаботное видео, где показывает свои развлечения на яхте.