Пока Васенька спит в коляске: Безруков вывел на лесную прогулку Матисон

Сергей Безруков редко делится с поклонниками свежими снимками с женой. Однако свой уикенд он провел на свежем воздухе, совместив приятное с полезным. Прогулку и времяпрепровождение с близкими. С собой парочка взяла и сынишку Васеньку. В кадре актер показал только пяточки спящего в коляске сына.
Сергей Безруков на прогулке с сыном Васей. Фото: личный архив
Даже не прогулке актер не расстается со своим ноутбуком. Как говорится, дела никуда не убегут. Ну и почему бы не поработать в лесу, если удалось вырваться из городской квартиры.
«Аня работает над новым сценарием, прочитал, очень интересно… Не поверите, но для меня там есть роль!» - отметил Безруков.
Сергей Безруков с женой Анной Матисон. Фото: личный архив
Анна Матисон отправилась на прогулку с мужем в стильном летнем сарафане. При этом приталенный фасон алого платья с белыми горошинками идеально подчеркивал стройную фигуру возлюбленной художественного руководителя Губернского театра. У Анны - трое детей. При этом она может похвастаться осиной талией.
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