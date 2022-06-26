Пока Васенька спит в коляске: Безруков вывел на лесную прогулку Матисон

Анна Матисон отправилась на прогулку с мужем в стильном летнем сарафане. При этом приталенный фасон алого платья с белыми горошинками идеально подчеркивал стройную фигуру возлюбленной художественного руководителя Губернского театра. У Анны - трое детей. При этом она может похвастаться осиной талией.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также