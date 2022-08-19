«Пока в этом деле у нее пробуксовка»: Губерниев готов осуществить мечту Загитовой

Как отметил Губерниев, он готов помочь Загитовой подготовиться к интервью с президентом. Однако ей следует позаниматься техникой речи. Без него, как думает Губерниев, в этом вопросе Загитовой не справиться, сообщает «РБ Спорт».

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Ранее Алина Загитова говорила, что мечтает взять интервью у президента России. Свое будущее фигуристка связывает с журналистикой.