«Пока в этом деле у нее пробуксовка»: Губерниев готов осуществить мечту Загитовой

Комментатор Дмитрий Губерниев готов оказать помощь олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой в подготовке интервью с президентом России Владимиром Путиным.
«Для того чтобы мечта Загитовой взять интервью у Путина побыстрее осуществилась, ей нужно очень сильно прибавить в профессии. Пока в этом деле у нее пробуксовка, судя по тому, что я вижу».
Как отметил Губерниев, он готов помочь Загитовой подготовиться к интервью с президентом. Однако ей следует позаниматься техникой речи. Без него, как думает Губерниев, в этом вопросе Загитовой не справиться, сообщает «РБ Спорт».
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Ранее Алина Загитова говорила, что мечтает взять интервью у президента России. Свое будущее фигуристка связывает с журналистикой.