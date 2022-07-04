«Он пока учит языки»: Миронова рассказала о талантах двухлетнего сына

Федор уже может сосчитать до ста.
Мария Миронова

Мария Миронова. Фото: Global Look Press

Актриса Мария Миронова заявила, что ее двухлетний сын Федор «растет, как и все дети».

«Я про артистический талант пока не думаю, не оцениваю его в таком ключе.  Ну посмотрим, я пока наблюдаю. Я считаю, что любой ребенок должен сам сформулировать свое желание. Он пока учит языки».

По словам Марии Мироновой, Федя в свои два года уже достаточно хорошо считает до ста. Она заметила, что сын очень хорошо развивается для своих лет, сообщает МК.ru.

Напомним, что Мария Миронова — мама двоих детей. Старшему сыну Андрею уже 30 лет, он рожден в браке с Игорем Удаловым. Отцом Феди считают Игоря Сороку, который младше звезды на 19 лет.

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