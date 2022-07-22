«Пока стесняюсь»: что Юлия Белая из «Дома-2» говорит о детях Тиграна Салибекова

Юлия Белая строит отношения с вернувшимся на «Дом-2» после развода с женой Тиграном Салибековым, у которого три сына — Ролан, Эльдар и Баграт.

Юлия Белая в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что пока не готова общаться с наследниками своего избранника. Но если будет нужно, то настроит себя на взаимодействие с мальчиками.