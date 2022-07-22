«Пока стесняюсь»: что Юлия Белая из «Дома-2» говорит о детях Тиграна Салибекова

Юлия Белая строит отношения с вернувшимся на «Дом-2» после развода с женой Тиграном Салибековым, у которого три сына — Ролан, Эльдар и Баграт.
Юлия Белая в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что пока не готова общаться с наследниками своего избранника. Но если будет нужно, то настроит себя на взаимодействие с мальчиками.
«Я пока стесняюсь общаться с его детьми. Но понимаю, что рано или поздно это произойдет. Наверное, готова. Это дети. Они ни в чем не виноваты. Если нужно будет с ними общаться, я буду общаться», — сказала Юлия Белая.
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Напомним, Юлия Белая собирается замуж за Тиграна Салибекова, но при этом не хочет общаться с его мамой. Она наслышана о сложном характере Татьяны Христофоровны от бывшей жены Тиграна Юлии Салибековой.