Пока Пугачева молчит: Галкин переметнулся к 75-летней Ротару

Молодой муж Примадонны не стал скрывать своих симпатий.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Максим Галкин переметнулся к 75-летней Софии Ротару. Муж Аллы Пугачевой отправился в ее микроблог в запрещенной в России соцсети и поставил лайк под постом в поддержку Украины. Сам артист не скрывает своей позиции о происходящем на юго-востоке Европы, а вот его жена отмалчивается.

Напомним, Максим Галкин, осудив происходящее, покинул Россию и увез с собой жену и двоих детей сначала в Израиль, а затем в Латвию, где обосновались многие соотечественники.

Кстати, лайки под постом Ротару поставили также Филипп Киркоров, Сергей Пенкин, Вера Брежнева и другие знаменитости.

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