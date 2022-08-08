Пока Пугачева молчит: Галкин переметнулся к 75-летней Ротару

Максим Галкин переметнулся к 75-летней Софии Ротару. Муж Аллы Пугачевой отправился в ее микроблог в запрещенной в России соцсети и поставил лайк под постом в поддержку Украины. Сам артист не скрывает своей позиции о происходящем на юго-востоке Европы, а вот его жена отмалчивается.
Напомним, Максим Галкин, осудив происходящее, покинул Россию и увез с собой жену и двоих детей сначала в Израиль, а затем в Латвию, где обосновались многие соотечественники.
Кстати, лайки под постом Ротару поставили также Филипп Киркоров, Сергей Пенкин, Вера Брежнева и другие знаменитости.