Пока Пугачева молчит: Галкин переметнулся к 75-летней Ротару

Напомним, Максим Галкин, осудив происходящее, покинул Россию и увез с собой жену и двоих детей сначала в Израиль, а затем в Латвию, где обосновались многие соотечественники.

Кстати, лайки под постом Ротару поставили также Филипп Киркоров, Сергей Пенкин, Вера Брежнева и другие знаменитости.