Пока Пугачева дома с детьми: Галкин показал видео с концерта в Сиднее

Максим Галкин не вернулся в Россию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой. Вместо этого юморист продолжил гастрольный тур за границей. Один из концертов он дал в Сиднее.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Галкин опубликовал в соцсети фрагмент выступления, которое прошло с аншлагом.

«Такие далекие географически и такие близкие по духу австралийские зрители, спасибо вам за радушный прием! Третий раз я приезжаю с концертом в Сидней и получаю большое удовольствие от города и общения с вами», — написал артист.