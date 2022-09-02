Пока Пугачева дома с детьми: Галкин показал видео с концерта в Сиднее

Юморист продолжает гастроли за границей.
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Максим Галкин не вернулся в Россию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой. Вместо этого юморист продолжил гастрольный тур за границей. Один из концертов он дал в Сиднее.

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Галкин опубликовал в соцсети фрагмент выступления, которое прошло с аншлагом.

«Такие далекие географически и такие близкие по духу австралийские зрители, спасибо вам за радушный прием! Третий раз я приезжаю с концертом в Сидней и получаю большое удовольствие от города и общения с вами», — написал артист. 

Напомним, Галкин и Пугачева улетели в Израиль около полугода назад на фоне сложной ситуации в мире. На днях Примадонна с детьми вернулась на родину. 

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