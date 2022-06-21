Пока падчерица прохлаждается в Париже: Галкин в поте лица трудится в Израиле, чтобы прокормить Пугачеву

Певица и актриса Кристина Орбакайте успешно завершила съемки в сериалах и гастроли с театром по России. Сейчас звезда отдыхает со своими младшими детьми — сыном Дени Байсаровым и дочкой Клавой Земцовой — в Париже.

О том, что семейство собралось в столице Франции и любуется ее красотами, свидетельствует видео, которым и Кристина Орбакайте, и Дени Байсаров делились в микроблогах.

Совсем не такая прекрасная и комфортная жизнь сейчас у отчимы Кристины Орбакайте, мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.

Пародист, потерявший в России возможность зарабатывать, этим летом вместо отпуска активно выступает в Израиле. Причем Максим Галкин дает концерты по большей части в небольших залах. Из-за этого ему приходится возвращаться в один и тот же город по два раза и выкладываться по полной.

Отцу семейства приходится много работать, чтобы обеспечить достойный уровень жизни Алле Пугачевой и детям Гарри и Лиза.

В микроблоге Максим Галкин демонстрирует, что его концерты в Израиле проходят при полных аншлагах.