Пока отчим Галкин в Эстонии и Латвии: дочь Пугачевой выступит в городах-курортах Юга России

Дочь певицы Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, в отличие от своей матери не покинула Россию.

После небольшого отпуска Кристина Орбакайте вернулась к активной работе. Она снимается в сериале, записала новый клип и ездит на гастроли со своими юбилейными концертами.

В мае 2021 года Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет, но из-за пандемии она не устраивала крупных праздничных мероприятий. Все компенсируется в этом, относительно благополучном с точки зрения заболеваемости, году.

В микроблоге Кристина Орбакайте анонсировала свои юбилейные концерты в городах-курортах.

10 августа Кристина Орбакайте выступит в Сочи, в концертном зале «Фестивальный», а 13 августа в Анапе — на «Летней эстраде».

Интересно, что в эти же самые дни концерты даст отчим Кристины Орбакайте — Максим Галкин. В отличие от своей падчерицы, шоумен выступит в странах Балтии.