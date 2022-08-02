Пока отчим Галкин в Эстонии и Латвии: дочь Пугачевой выступит в городах-курортах Юга России

Певица Кристина Орбакайте анонсировала свои юбилейные концерты в Сочи и Анапе.
Кристина Орбакайте и Максим Галкин

Кристина Орбакайте и Максим Галкин. Фото: соцсети

Дочь певицы Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, в отличие от своей матери не покинула Россию. 

После небольшого отпуска Кристина Орбакайте вернулась к активной работе. Она снимается в сериале, записала новый клип и ездит на гастроли со своими юбилейными концертами.

В мае 2021 года Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет, но из-за пандемии она не устраивала крупных праздничных мероприятий. Все компенсируется в этом, относительно благополучном с точки зрения заболеваемости, году.

В микроблоге Кристина Орбакайте анонсировала свои юбилейные концерты в городах-курортах.

10 августа Кристина Орбакайте выступит в Сочи, в концертном зале «Фестивальный», а 13 августа в Анапе — на «Летней эстраде».

Интересно, что в эти же самые дни концерты даст отчим Кристины Орбакайте — Максим Галкин. В отличие от своей падчерицы, шоумен выступит в странах Балтии.

10 августа Максим Галкин будет развлекать публику в городе Йыхви, Эстония, а 13 августа — в Резекне, это Латвия.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой и не были в России уже почти полгода. Семейство сначала обитало в Израиле, затем перебралось в Юрмалу.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  