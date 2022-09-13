Пока Нетребко мается в Европе: Эйвазов прилетает на гастроли в Россию со спектаклем Туминаса

Многие помнят, как Анну Нетребко заставили прогнуться и произнести те слова, которые ей явно говорить не хотелось.

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Певица позже призналась, что пыталась усидеть на двух стульях. И уверена, что земляки ее когда-нибудь поймут. «Я не предатель!» — заверила народная артистка России.

Удивительно, но репрессивные меры практически не коснулись ее мужа Юсифа Эйвазова, причем ни с одной стороны.

В настоящий момент, пока Анна Нетребко ограничивает круг своих гастролей исключительно странами Европы, ее супруг открывает новый театральный сезон в Большом театре. Юсиф Эйвазов выступит в спектакле «Пиковая дама», где постановщиком является не кто иной, как Римас Туминас.

Напомним, ранее он поддался на провокацию пранкеров и засветился с русофобскими высказываниями, после чего в России так и не появился.