«Пока не срастается»: известный журналист поведал о происходящем в жизни Галкина, Урганта и Киркорова

Телеведущий Михаил Шахназаров не раз хлестко высказывался в адрес российских звезд-беглецов, покинувших страну минувшей весной. Прошло уже полгода, кто-то вернулся, кто-то из них не планирует приезжать в Россию и надеется стать эмигрантом. В новом выпуске программы «Полный Абзац» Шахназаров объяснил, что сейчас происходит у Максима Галкина, Ивана Урганта и Филиппа Киркорова.

«Галкин сейчас в Израиле. Он хотел бы вернуться в Россию. Он выступает по рыболовецким колхозам. Ургант хотел бы вернуться на телевизионный экран, но пока не срастается, а вот Киркоров клал на всех и живет как хочет», - высказался о происходящем в жизни звезд журналист.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой сбежал в Израиль, откуда много критиковал происходящее, Иван Ургант тоже покидал страну, но вернулся. А Филипп Киркоров, пережив травлю после скандальных выступлений с поваленным крестом, сейчас путешествует по Штатам.